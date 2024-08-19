Почти 100 километров трассы Екатеринбург — Тюмень накрыло туманом

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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Автомобилистов призвали быть внимательнее (фото из архива) Фото:

На трассе Екатеринбург — Тюмень отрезок почти 100 километров накрыло туманом. Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» выпустила предупреждение для водителей.

«Внимание! На автодороге Р-351 с 150 по 239 километр туман, низкая видимость», — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательнее. Также дорожники напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.

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На трассе Екатеринбург — Тюмень отрезок почти 100 километров накрыло туманом. Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» выпустила предупреждение для водителей. «Внимание! На автодороге Р-351 с 150 по 239 километр туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Автомобилистов призвали быть внимательнее. Также дорожники напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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