Почти 100 километров трассы Екатеринбург — Тюмень накрыло туманом

Автомобилистов призвали быть внимательнее (фото из архива)
На трассе Екатеринбург — Тюмень отрезок почти 100 километров накрыло туманом. Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» выпустила предупреждение для водителей.
«Внимание! На автодороге Р-351 с 150 по 239 километр туман, низкая видимость», — говорится в сообщении.
Автомобилистов призвали быть внимательнее. Также дорожники напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.
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