В РПЦ назвали россиян развратными сусликами

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев, выступая перед студентами МГУ, сравнил россиян, отказывающихся заводить больше одного ребенка, с развратными грызунами, а именно — сусликами. Запись его беседы опубликована на отечественном видеохостинге.
«Развратные суслики, которые вступают в половую близость не ради деторождения», — так назвал он всех тех, кто выступает против рождения детей во время общения со студентами. Трансляция проводилась на Rutube.
Протоиерей Ткаченко в своих выступлении также акцентировал внимание на важности сдерживания языка, рассматривая это как борьбу аналогичную сдерживанию похоти и гнева, и утверждает, что умение управлять собой является признаком царской власти. Он также затрагивает тему спорта, указывая на то, что спортсмены, борясь с ленью, не могут заменить реальные войны, которые затрагивают экзистенциальные аспекты жизни народа. В контексте войны он подчеркивает, что современные конфликты требуют тотальной вовлеченности и мобилизации народа, а победа означает сохранение самого народа, а не только территорий.
Протоиерей также раскритиковал пассивность и потребительский образ жизни, особенно среди молодежи. Он подчеркнул значимость пятницы как дня особого внимания к собственному поведению для христиан и иудеев и рассматривает отказ от алкоголя и непристойной речи как шаги к моральному укреплению общества. Далее он затронул концепцию джихада как усилия против внутренних пороков и грехов, предлагая борьбу с ними через слова, действия и финансовые решения, а в крайних случаях — через применение силы. Протоиерей заключил, что главный враг человека — это грех, и призвал к активной борьбе с ним.
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