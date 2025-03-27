Украинские депутаты сорвали заседание Верховной рады, устроив скандал из-за нового проекта соглашения между Украиной и США о ресурсах. Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
«Коротко: сделал выступление в Раде относительно неуважения к Парламенту и новое соглашение о ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. Другой депутат, Алексей Гончаренко (внесенный в список экстремистов и террористов в РФ), отметил, что чиновники заблокировали трибуну в зале Рады. Ранее Железняк написал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается заключить с США ужасную сделку не в пользу Украины.
Ситуация осложняется тем, что новый проект соглашения с США вызывает споры не только в парламенте, но и среди населения Украины, так как соглашение включает в себя условия по критически важным ресурсам и энергоактивам страны. Согласно отчетам, США стремятся расширить свое влияние на энергетические активы Украины, что вызывает опасения из-за возможной потери контроля над национальными ресурсами.
Вашингтон 23 марта передал Зеленскому новый проект двустороннего соглашения, охватывающий все виды полезных ископаемых, как уже разрабатываемых, так и новых, включая нефть и газ на территории, контролируемой Киевом. Подписание предыдущего проекта было сорвано во время визита Зеленского в Белый дом на встречу с Трампом 28 февраля.
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