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13 октября 2017
09:33  13 октября 2017 0

Уральцы — самые продвинутые! iPhone 8 в Тюмени больше, чем на Рублевке

Старт продаж новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Москва, покупатель, айфон, apple, гаджет, iPhone 6s
Продажи нового гаджета от Apple стартовали 29 сентябряФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU
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За первую неделю продаж iPhone нового поколения в сетях мобильных операторов было зарегистрировано 36 тысяч устройств. Это почти на 36% меньше, чем в прошлом году на старте продаж седьмой модели, сообщается в отчете компании oneFactor. Почти половина продаж приходится на iPhone 8 Plus, а владельцы смартфонов чаще находятся в Тюмени, чем в Москве.

«Коммерсант» пишет, что Калининский округ Тюмени обогнал некоторые районы столицы и занял первое место по проникновению iPhone 8. Самое высокое проникновение в Москве происходит на Пречистенской набережной — 0,59% от общего числа жителей, на пересечении Кутузовского проспекта с Рублево-Успенским шоссе — 0,35% и в поселке Ильинский Московской области — 0,42%. В то время как в Калининском округе Тюмени цифра равняется 0,79%.

Продажи последней модели смартфонов от Apple стартовали в России 29 сентября, напоминает «Национальная служба новостей». По данным на 12 октября, в мобильных сетях появилось более 60 тысяч новых телефонов последнего поколения.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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