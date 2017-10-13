За первую неделю продаж iPhone нового поколения в сетях мобильных операторов было зарегистрировано 36 тысяч устройств. Это почти на 36% меньше, чем в прошлом году на старте продаж седьмой модели, сообщается в отчете компании oneFactor. Почти половина продаж приходится на iPhone 8 Plus, а владельцы смартфонов чаще находятся в Тюмени, чем в Москве.
«Коммерсант» пишет, что Калининский округ Тюмени обогнал некоторые районы столицы и занял первое место по проникновению iPhone 8. Самое высокое проникновение в Москве происходит на Пречистенской набережной — 0,59% от общего числа жителей, на пересечении Кутузовского проспекта с Рублево-Успенским шоссе — 0,35% и в поселке Ильинский Московской области — 0,42%. В то время как в Калининском округе Тюмени цифра равняется 0,79%.
Продажи последней модели смартфонов от Apple стартовали в России 29 сентября, напоминает «Национальная служба новостей». По данным на 12 октября, в мобильных сетях появилось более 60 тысяч новых телефонов последнего поколения.