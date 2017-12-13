22:07 13 декабря 2017 0

Герман Стерлигов — сторонник традиционного воспитания детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В магазинах православного предпринимателя Германа Стерлигова в продаже появились розги. Новый товар бизнесмен прорекламировал на своей странице в соцсети.

«В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребенка. Срезаны в экологически чистом месте, вдалеке от шоссейной дороги», — приводит «Интефакс» запись предпринимателя «ВКонтакте».

Сейчас магазины деревенских продуктов Стерлигова «Хлеб и соль», в которых, по свидетельству очевидцев, заоблачные цены и нетолерантный персонал (в торговые точки запрещен вход представителям сексуальных меньшинств), открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове и Перми.

Месяц назад православный бизнесмен заявил, что продаст магазины в столице из-за давления прокуратуры, напоминает сайт VSE42.Ru.