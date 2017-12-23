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23 декабря 2017
10:00  23 декабря 2017 2

Улюкаев в «Кремлевском централе», Егеря оштрафовали на 2,5 млн, Галкина вызвали на дуэль. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Ихтиандр Шарипов думал, что делает доброе дело, но враги использовали построенную им дорогу против негоВладимир Жабриков © URA.RU

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Выходные! Мы собрали лучшие темы этой недели:

Улюкаева посадили в «Кремлевский централ». О том, какие условия заключения ждут VIP-осужденного, рассказал сидевший в этом же СИЗО адвокат.

История челябинского егеря, которого Россельхознадзор и суд оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за самостоятельное строительство дороги — всколыхнула общество. Рассказываем, как живет мужчина, которому нужно 34 года, чтобы выплатить абсурдный штраф.

«Вор в законе №1» под кличкой Гули, которому присягнули свердловские торговцы, объявлен в розыск Интерполом. Его пока арестовали заочно.

Руководство «Первого канала» внесло некоторые коррективы в сетку вещания в праздничные дни. Например, мы лишимся любимой новогодней комедии. Но увидим «Новогодний огонек» в неожиданном формате.

Назван ТОП-5 самых опасных автомобилей в России. Советуем подумать, перед тем, как в них садиться.

Страсти зашкаливают. Лещенко обиделся на Галкина. Да так сильно, что даже вызвал его на дуэль.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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