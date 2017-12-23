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Выходные! Мы собрали лучшие темы этой недели:
Улюкаева посадили в «Кремлевский централ». О том, какие условия заключения ждут VIP-осужденного, рассказал сидевший в этом же СИЗО адвокат.
История челябинского егеря, которого Россельхознадзор и суд оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за самостоятельное строительство дороги — всколыхнула общество. Рассказываем, как живет мужчина, которому нужно 34 года, чтобы выплатить абсурдный штраф.
«Вор в законе №1» под кличкой Гули, которому присягнули свердловские торговцы, объявлен в розыск Интерполом. Его пока арестовали заочно.
Руководство «Первого канала» внесло некоторые коррективы в сетку вещания в праздничные дни. Например, мы лишимся любимой новогодней комедии. Но увидим «Новогодний огонек» в неожиданном формате.
Назван ТОП-5 самых опасных автомобилей в России. Советуем подумать, перед тем, как в них садиться.
Страсти зашкаливают. Лещенко обиделся на Галкина. Да так сильно, что даже вызвал его на дуэль.