С болельщиков взяли сотни тысяч рублей за билеты до городов ЧМ-2018

16:11 06 февраля 2018 0

Самые дорогие билеты купили болельщики из Певека в Москву Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чтобы посетить матчи грядущего чемпионата мира по футболу, болельщики готовы потратить на авиабилеты не только десятки, но даже сотни тысяч рублей. Длительные и недешевые перелеты с Чукотки в Москву или из Мурманска в Екатеринбург любителей футбола не пугают.

Как выяснили специалисты сервиса путешествий «Туту.ру», самые дорогие авиабилеты приобрели трое болельщиков из чукотского Певека, которые полетят на матчи в Москву — перелет в обе стороны для них в итоге будет стоить 205 тысяч рублей. Второе место занимает бронь на четыре человека по маршруту Москва — Самара, за которую путешественники заплатили 142 тысячи рублей. Почти в такую же сумму уложились болельщики, которые приобрели восемь билетов из Москвы в Сочи за 141 тысячу рублей.

Самый дорогой билет на одного человека забронировал турист из Сиэтла — за 95,5 тысячи рублей он полетит на матч в Санкт-Петербург. При этом за билет до Екатеринбурга больше всех заплатил житель Мурманска, не пожалевший 14 тысяч рублей за билет в одну сторону. Среди тех, кто решил слетать на матчи в Казань, больше других отдал путешественник из Ноябрьска — 25 тысяч рублей за перелет в одну сторону.

Специалисты сервиса «Туту.ру» отмечают, что за последние пять месяцев цены на авиабилеты в некоторые города ЧМ-2018 на период проведения мундиаля буквально рухнули почти на 200%. Например, цены на перелеты из Москвы в Саранск упали на 242%, а из столицы в Екатеринбург — на 79%. Так что некоторым болельщикам удалось купить билеты по минимальным ценам — от 3 до 5 тысяч рублей.