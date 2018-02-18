Тюменские лыжники принесли сборной десятую медаль Олимпиады

13:41 18 февраля 2018 5

Россияне отстали от норвежцев на 9,4 секунды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мужская лыжная сборная из России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова заняла второе место в эстафете 4×10 км на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. В соревнованиях спортсмены уступили только норвежцам.

Золотые медалисты опередили россиян на 9,4 секунды, пишет RT. На последнем этапе норвежец Йоханнес Клебо оказался быстрее россиянина Дениса Спицова. Тройку призеров замкнули представители Франции.

Медаль российских лыжников стала третьей серебряной наградой в общей копилке сборной, всего у спортсменов на данный момент десять медалей.

Спицов и Большунов — воспитанники тюменской школы. И тот, и другой уже отметились на Олимпиаде бронзовыми медалями в личных соревнованиях. После успеха Спицова, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев расхвалил лыжника: «Посмотрите, какой красавец! Какой молодец! Посмотрите, девчонки, вот это уровень! Вот кто секс-символ настоящий. Гордимся тобой, парень! Родителями твоими, тренерами!».