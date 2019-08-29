Наргиз рассказала о своем состоянии после конфликта с Фадеевым

Певица Наргиз заявила о начале нового этапа в жизни после конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом артистка рассказала в интервью Ирине Шихман на канале «А поговорить?» в YouTube.
«Я сейчас совершенно окрыленная, если честно. Свободная. У меня некое перерождение происходит», — сказала Наргиз. Она отметила, что у нее было несколько таких этапов. Первым был переезд из Узбекистана в США в 1995 году. Позже «перерождение» было, когда певица попала на проект «Голос», и третий, «наверное, самый важный этап, — это сейчас».
Конфликт между Фадеевым и Наргиз произошел летом, когда продюсерский центр Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей. По словам артистки, Фадеев посылал организаторам гастролей письма об отмене ее выступлений. Промоутер Сергей Лавров рассказал, что Фадеев прекратил сотрудничество с Наргиз из-за ее пристрастия к алкоголю.
Музыкальный критик Александр Волков предположил, что скандал между продюсером и исполнительницей на самом деле является пиар-стратегией. Позже Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни, передает агентство Nation News.