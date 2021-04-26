Против Паля завели уголовное дело после избиения хоккеиста

Александра Паля подозревают в избиении хоккеиста ЦСКА Фото: instagram-аккаунт Александра Паля, скрин видео

В отношении российского актера Александра Паля возбудили уголовное дело. Уроженца Челябинска подозревают в избиении хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова.

«В отношении актера Александра Паля и его приятелей возбудили уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений из хулиганских соображений. Всех подозреваемых отпустили под подписку о невыезде», — сообщает в своем telegram-канале РЕН-ТВ.

Инцидент, как отмечает «Пятый канал», произошел 23 апреля в Москве в районе Хамовники. Трое напали на хоккеиста по дороге домой. В результате чего спортсмен получил тяжелые травмы — врачи диагностировали у него ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. В одном из нападавших Антипов якобы разглядел актера Паля, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Двух фигурантов дела задержали. После чего правоохранители приступили к розыску третьего участника, которым, предположительно, может быть водитель Паля.