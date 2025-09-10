КТК досудебно оплатил 179,3 млн рублей ущерба от разлива нефти

КТК произвел оплату в досудебном порядке
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) произвел компенсационную выплату за ущерб водному объекту в размере 179,3 млн рублей. Об этом рассказали в самой компании.

«АО „КТК-Р“ осуществил соответствующую выплату в полном объеме. Сумма платежа составила 179 298 490 рублей», — передает сообщение компании ТАСС. Инцидент произошел в конце августа, когда в результате нештатной ситуации в море разлилось 8,43 кубометра нефти.

В заявлении консорциума подчеркивается, что компания действовала в соответствии с федеральным законодательством об охране окружающей среды. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что КТК как ответственный природопользователь добровольно возместил причиненный вред. По данным ведомства, в море попало 6,7 тонн нефтепродуктов, ущерб от которых был полностью компенсирован.

