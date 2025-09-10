Зеленскому понравилось выступление фон дер Ляйен в Европарламенте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с Зеленским ряд политических и гуманитарных вопросов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с Зеленским ряд политических и гуманитарных вопросов Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил выступление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и поблагодарил ее за выделение 6 млрд евро на производство украинских дронов. Об этом написал сам Зеленский.

«Поблагодарил за сильное ежегодное обращение в Европарламент и четкий месседж по 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины», — написал Зеленский в telegram-канале.

В ходе беседы Урсула фон дер Ляйен проинформировала Зеленского о работе с американскими партнерами по ужесточению антироссийских мер. Стороны обсудили поддержку украинских детей: Евросоюз подтвердил готовность финансировать бесплатное питание для школьников и пообещал содействовать возвращению похищенных детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил выступление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и поблагодарил ее за выделение 6 млрд евро на производство украинских дронов. Об этом написал сам Зеленский. «Поблагодарил за сильное ежегодное обращение в Европарламент и четкий месседж по 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины», — написал Зеленский в telegram-канале. В ходе беседы Урсула фон дер Ляйен проинформировала Зеленского о работе с американскими партнерами по ужесточению антироссийских мер. Стороны обсудили поддержку украинских детей: Евросоюз подтвердил готовность финансировать бесплатное питание для школьников и пообещал содействовать возвращению похищенных детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...