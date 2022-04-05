Медведев заявил о готовности Киева убивать ради очернения России. «Взбесившееся зверье»

05 апреля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев считает, что ради очернения РФ украинские нацбаты и тероборона готовы «мимоходом убить собственных мирных жителей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ради очернения России украинские нацбаты готовы убивать своих мирных жителей. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк», — написал Медведев в своем telegram-канале. Спецоперация на Украине началась в конце февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирного населения и поражение военной инфраструктуры. Ранее СМИ опубликовали видеозапись с кадрами трупов в Буче, которое сняли украинские радикалы. На Украине обвинили в гибели мирных граждан российских военных. Позже в Минобороны России опровергли информацию и назвали видео фейком и провокацией. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации, но мероприятие не состоялось. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ради очернения России украинские нацбаты готовы убивать своих мирных жителей. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк», — написал Медведев в своем telegram-канале. Спецоперация на Украине началась в конце февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирного населения и поражение военной инфраструктуры. Ранее СМИ опубликовали видеозапись с кадрами трупов в Буче, которое сняли украинские радикалы. На Украине обвинили в гибели мирных граждан российских военных. Позже в Минобороны России опровергли информацию и назвали видео фейком и провокацией. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации, но мероприятие не состоялось.