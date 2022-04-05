Медведев заявил о готовности Киева убивать ради очернения России. «Взбесившееся зверье»

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев считает, что ради очернения РФ украинские нацбаты и тероборона готовы «мимоходом убить собственных мирных жителей» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ради очернения России украинские нацбаты готовы убивать своих мирных жителей. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Спецоперация на Украине началась в конце февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирного населения и поражение военной инфраструктуры. Ранее СМИ опубликовали видеозапись с кадрами трупов в Буче, которое сняли украинские радикалы. На Украине обвинили в гибели мирных граждан российских военных. Позже в Минобороны России опровергли информацию и назвали видео фейком и провокацией. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации, но мероприятие не состоялось.

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Ради очернения России украинские нацбаты готовы убивать своих мирных жителей. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк», — написал Медведев в своем telegram-канале. Спецоперация на Украине началась в конце февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирного населения и поражение военной инфраструктуры. Ранее СМИ опубликовали видеозапись с кадрами трупов в Буче, которое сняли украинские радикалы. На Украине обвинили в гибели мирных граждан российских военных. Позже в Минобороны России опровергли информацию и назвали видео фейком и провокацией. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации, но мероприятие не состоялось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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