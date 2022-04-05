Медведев заявил о готовности Киева убивать ради очернения России. «Взбесившееся зверье»

Ради очернения России украинские нацбаты готовы убивать своих мирных жителей. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирного населения и поражение военной инфраструктуры. Ранее СМИ опубликовали видеозапись с кадрами трупов в Буче, которое сняли украинские радикалы. На Украине обвинили в гибели мирных граждан российских военных. Позже в Минобороны России опровергли информацию и назвали видео фейком и провокацией. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации, но мероприятие не состоялось.
Ради очернения России украинские нацбаты готовы убивать своих мирных жителей. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк», — написал Медведев в своем telegram-канале. Спецоперация на Украине началась в конце февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирного населения и поражение военной инфраструктуры. Ранее СМИ опубликовали видеозапись с кадрами трупов в Буче, которое сняли украинские радикалы. На Украине обвинили в гибели мирных граждан российских военных. Позже в Минобороны России опровергли информацию и назвали видео фейком и провокацией. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации, но мероприятие не состоялось.