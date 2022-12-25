Аналитики перечислили популярные подарки детям на Новый год

«Известия»: родители предпочитают дарить на новый год мягкие игрушки, электронику и сладости

26 декабря 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Родители покупают детям конструкторы, мягкие игрушки, электронику и сладости Фото: Дарья Попова © URA.RU В России в качестве подарков для детей на Новый год родители чаще всего покупают мягкие игрушки, электронику, косметику, сладости. Об этом рассказали в пресс-службах популярных маркетплейсов. «Мальчикам чаще всего кладут сладости, конструкторы, детскую электронику и наборы фигурок любимых мультгероев», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon. Девочкам чаще покупают мягкие игрушки, куклы с аксессуарами, детскую косметику, сладости. Представители Wildberries отметили, что большой популярностью пользуются плюшевые игрушки кроликов и котов, символов наступающего года. Мальчикам приобретают железные дороги и машинки, девочкам — кукольные домики. Спросом также пользуются смартфоны, планшеты, смарт часы, электросамокаты и роликовые коньки. По данным пресс-службы «Яндекс.Маркета», родители покупают полезные и классические сладости. «Не теряют популярности и наборы с анимационными героями», — рассказали в компании. Ранее сообщалось, что одежда и сувениры — худшие подарки на Новый год по мнению россиян. Аналитики Superjob отметили, что почти каждый пятый опрошенный считает, что хуже них может быть только отсутствие подарка на праздник.

В России в качестве подарков для детей на Новый год родители чаще всего покупают мягкие игрушки, электронику, косметику, сладости. Об этом рассказали в пресс-службах популярных маркетплейсов. «Мальчикам чаще всего кладут сладости, конструкторы, детскую электронику и наборы фигурок любимых мультгероев», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon. Девочкам чаще покупают мягкие игрушки, куклы с аксессуарами, детскую косметику, сладости. Представители Wildberries отметили, что большой популярностью пользуются плюшевые игрушки кроликов и котов, символов наступающего года. Мальчикам приобретают железные дороги и машинки, девочкам — кукольные домики. Спросом также пользуются смартфоны, планшеты, смарт часы, электросамокаты и роликовые коньки. По данным пресс-службы «Яндекс.Маркета», родители покупают полезные и классические сладости. «Не теряют популярности и наборы с анимационными героями», — рассказали в компании. Ранее сообщалось, что одежда и сувениры — худшие подарки на Новый год по мнению россиян. Аналитики Superjob отметили, что почти каждый пятый опрошенный считает, что хуже них может быть только отсутствие подарка на праздник.