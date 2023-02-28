RT: наемник из США перешел на сторону РФ после года службы в иностранном легионе ВСУ

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
Американский наемник ВСУ перешел на сторону России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отслужив год в «Иностранном легионе» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбате «Карпатская Сечь», наемник из США Джон Маккинтайр перешел на сторону российской армии. Об этом рассказал сам военнослужащий.

«Я решил собрать максимум полезной информации об украинской армии за один год и перебежать за линию фронта на сторону России», — передает слова Маккинтайра RT. Он добавил, что по своим убеждениям является коммунистом и антифашистом. Также наемник рассказал, что ранее уже предпринимал попытку бегства, но она не удалась из-за наличия снайперов в рядах ВСУ, которые стреляют по перебежчикам.

Джон Маккинтайр заявил, что в рядах украинских националистов, среди которых находятся и иностранные наемники, практикуются фашистские приветствия и нацистские символы на теле и форме. Также военнослужащие националистических формирований Украины заявляли, что именно они настоящие нацисты, которых в России нет, заключил наемник из США.

Ранее председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в рядах ВСУ погибшим иностранным наемникам отрубают головы и руки для затруднения опознавания. Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал об отказе наемников ВСУ из других стран жить в окопах, передает «Национальная служба новостей».

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Отслужив год в «Иностранном легионе» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбате «Карпатская Сечь», наемник из США Джон Маккинтайр перешел на сторону российской армии. Об этом рассказал сам военнослужащий. «Я решил собрать максимум полезной информации об украинской армии за один год и перебежать за линию фронта на сторону России», — передает слова Маккинтайра RT. Он добавил, что по своим убеждениям является коммунистом и антифашистом. Также наемник рассказал, что ранее уже предпринимал попытку бегства, но она не удалась из-за наличия снайперов в рядах ВСУ, которые стреляют по перебежчикам. Джон Маккинтайр заявил, что в рядах украинских националистов, среди которых находятся и иностранные наемники, практикуются фашистские приветствия и нацистские символы на теле и форме. Также военнослужащие националистических формирований Украины заявляли, что именно они настоящие нацисты, которых в России нет, заключил наемник из США. Ранее председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в рядах ВСУ погибшим иностранным наемникам отрубают головы и руки для затруднения опознавания. Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал об отказе наемников ВСУ из других стран жить в окопах, передает «Национальная служба новостей».
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