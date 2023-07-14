Итальянский художник посвятил граффити пострадавшим в Мариуполе детям. Фото

14 июля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

В Мариуполе появилось граффити, посвященное детям Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе (ДНР) итальянский художник Jorit (настоящее имя Йорита Черулло) нарисовал граффити, посвященное детям Донбасса. Об этом сообщил сам автор арта. По словам художника, он вдохновился ребенком, которого увидел в телевизионном репортаже о пострадавших в конфликте детях. «В тот момент, когда я смотрел репортаж и вглядывался в глаза каждого ребенка, внутри меня не было противоречий. Я точно знал, что хочу громко высказать свое мнение, я был уверен в том, что мне нужно в Донбасс», — заявил Jorit. Его слова приводит telegram-канал Lomovka. Художник отметил, что в гибели мирных жителей виноваты западные страны, которые отправляют оружие на Украину. По его словам, на европейском телевидении не показывают жестокость ВСУ. «Знаю, что мой посыл будет услышан, пора прекратить эту войну», — подчеркнул Jorit. Отмечается, что на создание граффити ушло более 180 баллончиков краски и шесть дней работы. Отличительная черта произведений итальянского художника — красные племенные знаки на лицах героев. Также он использует скрытые фразы и слова, которые олицетворяют смысл его картин. На граффити изображены падающие западные ракеты, символы движения против фашизма и флаг ДНР в глазах ребенка. Jorit и его команда не раз подчеркивали, что поддерживают Россию. Фото: telegram-канала lomovka, https://t.me/lomovkaa Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мариуполе (ДНР) итальянский художник Jorit (настоящее имя Йорита Черулло) нарисовал граффити, посвященное детям Донбасса. Об этом сообщил сам автор арта. По словам художника, он вдохновился ребенком, которого увидел в телевизионном репортаже о пострадавших в конфликте детях. «В тот момент, когда я смотрел репортаж и вглядывался в глаза каждого ребенка, внутри меня не было противоречий. Я точно знал, что хочу громко высказать свое мнение, я был уверен в том, что мне нужно в Донбасс», — заявил Jorit. Его слова приводит telegram-канал Lomovka. Художник отметил, что в гибели мирных жителей виноваты западные страны, которые отправляют оружие на Украину. По его словам, на европейском телевидении не показывают жестокость ВСУ. «Знаю, что мой посыл будет услышан, пора прекратить эту войну», — подчеркнул Jorit. Отмечается, что на создание граффити ушло более 180 баллончиков краски и шесть дней работы. Отличительная черта произведений итальянского художника — красные племенные знаки на лицах героев. Также он использует скрытые фразы и слова, которые олицетворяют смысл его картин. На граффити изображены падающие западные ракеты, символы движения против фашизма и флаг ДНР в глазах ребенка. Jorit и его команда не раз подчеркивали, что поддерживают Россию.