Юлия Чичерина заставила весь Салехард танцевать под свои песни. Фото, видео

09 сентября 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Тысячи салехардцев пришли на выступление Юлии Чичериной в День города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тысячи салехардцев (ЯНАО) пришли на площадь ЦКиС «Геолог» в День города, чтобы насладиться концертом российской рок-певицы из Екатеринбурга Юлии Чичериной. Огромная толпа народа танцевала и подпевала артистке. Об этом сообщили в администрации Салехарда. «Тысячи салехардцев пришли на площадь ЦКиС „Геолог“ [в День города]. Поздний вечер — не повод расходиться. На концертной сцене все только начинается», — пишет администрация города в telegram-канале. Жители Салехарда вместе с Чичериной спели многим известную песню «Ту-лу-ла». После выступления на сцену вышли девушки в белых нарядах и устроили яркое световое шоу. Также под конец вечера над сценой в течение 10-15 минут зрители наблюдали грандиозный салют, передает журналист URA.RU с места событий.

Тысячи салехардцев (ЯНАО) пришли на площадь ЦКиС «Геолог» в День города, чтобы насладиться концертом российской рок-певицы из Екатеринбурга Юлии Чичериной. Огромная толпа народа танцевала и подпевала артистке. Об этом сообщили в администрации Салехарда. «Тысячи салехардцев пришли на площадь ЦКиС „Геолог“ [в День города]. Поздний вечер — не повод расходиться. На концертной сцене все только начинается», — пишет администрация города в telegram-канале. Жители Салехарда вместе с Чичериной спели многим известную песню «Ту-лу-ла». После выступления на сцену вышли девушки в белых нарядах и устроили яркое световое шоу. Также под конец вечера над сценой в течение 10-15 минут зрители наблюдали грандиозный салют, передает журналист URA.RU с места событий.