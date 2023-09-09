09 сентября 2023

Юлия Чичерина заставила весь Салехард танцевать под свои песни. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Забег Zа Россию на Уралмаше. Екатеринбург, чичерина юлия
Тысячи салехардцев пришли на выступление Юлии Чичериной в День города Фото:

Тысячи салехардцев (ЯНАО) пришли на площадь ЦКиС «Геолог» в День города, чтобы насладиться концертом российской рок-певицы из Екатеринбурга Юлии Чичериной. Огромная толпа народа танцевала и подпевала артистке. Об этом сообщили в администрации Салехарда.

«Тысячи салехардцев пришли на площадь ЦКиС „Геолог“ [в День города]. Поздний вечер — не повод расходиться. На концертной сцене все только начинается», — пишет администрация города в telegram-канале. Жители Салехарда вместе с Чичериной спели многим известную песню «Ту-лу-ла».

После выступления на сцену вышли девушки в белых нарядах и устроили яркое световое шоу. Также под конец вечера над сценой в течение 10-15 минут зрители наблюдали грандиозный салют, передает журналист URA.RU с места событий.

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Тысячи салехардцев (ЯНАО) пришли на площадь ЦКиС «Геолог» в День города, чтобы насладиться концертом российской рок-певицы из Екатеринбурга Юлии Чичериной. Огромная толпа народа танцевала и подпевала артистке. Об этом сообщили в администрации Салехарда. «Тысячи салехардцев пришли на площадь ЦКиС „Геолог“ [в День города]. Поздний вечер — не повод расходиться. На концертной сцене все только начинается», — пишет администрация города в telegram-канале. Жители Салехарда вместе с Чичериной спели многим известную песню «Ту-лу-ла». После выступления на сцену вышли девушки в белых нарядах и устроили яркое световое шоу. Также под конец вечера над сценой в течение 10-15 минут зрители наблюдали грандиозный салют, передает журналист URA.RU с места событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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