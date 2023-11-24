Байден захотел завершения боев на Ближнем Востоке при помощи арабского мира

25 ноября 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Джо Байден отметил, что не может прогнозировать, сколько продлится конфликт на Ближнем Востоке Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В США надеются, что при помощи давления арабского мира на стороны конфликта бои на Ближнем Востоке завершатся. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мои ожидание и надежда заключаются в том, что по мере нашего движения вперед остальной арабский мир и остальная часть региона также будут оказывать давление на все стороны, чтобы замедлить это [конфликт], чтобы как можно скорее положить этому конец», — сказал глава Белого Дома. Также он отметил, что не знает, сколько на Ближнем Востоке продлятся нынешние военные действия. Байден заявлял, что в переговорах по освобождению заложников в Газе есть прогресс, пишет RT. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились освободить 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных.

В США надеются, что при помощи давления арабского мира на стороны конфликта бои на Ближнем Востоке завершатся. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мои ожидание и надежда заключаются в том, что по мере нашего движения вперед остальной арабский мир и остальная часть региона также будут оказывать давление на все стороны, чтобы замедлить это [конфликт], чтобы как можно скорее положить этому конец», — сказал глава Белого Дома. Также он отметил, что не знает, сколько на Ближнем Востоке продлятся нынешние военные действия. Байден заявлял, что в переговорах по освобождению заложников в Газе есть прогресс, пишет RT. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились освободить 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных.