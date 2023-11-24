24 ноября 2023

Байден захотел завершения боев на Ближнем Востоке при помощи арабского мира

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден отметил, что не может прогнозировать, сколько продлится конфликт на Ближнем Востоке Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В США надеются, что при помощи давления арабского мира на стороны конфликта бои на Ближнем Востоке завершатся. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мои ожидание и надежда заключаются в том, что по мере нашего движения вперед остальной арабский мир и остальная часть региона также будут оказывать давление на все стороны, чтобы замедлить это [конфликт], чтобы как можно скорее положить этому конец», — сказал глава Белого Дома. Также он отметил, что не знает, сколько на Ближнем Востоке продлятся нынешние военные действия.

Байден заявлял, что в переговорах по освобождению заложников в Газе есть прогресс, пишет RT. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились освободить 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных.

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В США надеются, что при помощи давления арабского мира на стороны конфликта бои на Ближнем Востоке завершатся. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мои ожидание и надежда заключаются в том, что по мере нашего движения вперед остальной арабский мир и остальная часть региона также будут оказывать давление на все стороны, чтобы замедлить это [конфликт], чтобы как можно скорее положить этому конец», — сказал глава Белого Дома. Также он отметил, что не знает, сколько на Ближнем Востоке продлятся нынешние военные действия. Байден заявлял, что в переговорах по освобождению заложников в Газе есть прогресс, пишет RT. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились освободить 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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