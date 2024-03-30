Mash: покраска автомобилей подорожает на 30%

30 марта 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Труд маляров тоже стал дороже на 30% Фото: Анна Майорова © URA.RU Покраска автомобилей в России вскоре станет дороже на 30%. Чтобы изменить цвет кузова, придется заплатить почти 200 тысяч рублей, сообщает telegram-канал Mash. «Покраска автомобилей в ближайшее время станет дороже на 30%. Изменить цвет кузова раньше стоило 120к рублей — теперь цена ползет к 180к», — говорится в сообщении telegram-канала. Чтобы перекрасить деталь, придется заплатить 11 тысяч рублей вместо семи тысяч рублей ранее. Дороже на 30% станет труд маляров. Если раньше за подбор колера просили 320 рублей за 100 грамм, теперь — от 550 рублей. Один литр краски был 1200 рублей, стал — 2300 рублей, шпаклевка с 700 рублей выросла в цене до 1300 рублей, расходники — с 80 рублей до 130 рублей. Прайс на краску автомобилей растет из-за ограничения поставок в Россию. Качественную краску из Италии, Германии или США из-за параллельного импорта придется ждать полгода. Ее выбирают, в основном, владельцы авто премиум-класса. Краску можно заказать в Турции. В Россию от туда идет много паленых лакокрасочных материалов, которые по деньгам более доступные, говорится в telegram-канале. Россиянам стало дороже обслуживать и ремонтировать автомобили, сообщили в Союзе автосервисов. Стоимость услуг техобслуживания автомобилей (СТО) за 2023 год выросла на 10-25%. Старых автомобилей в стране становится все больше, и им требуется частое обслуживание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покраска автомобилей в России вскоре станет дороже на 30%. Чтобы изменить цвет кузова, придется заплатить почти 200 тысяч рублей, сообщает telegram-канал Mash. «Покраска автомобилей в ближайшее время станет дороже на 30%. Изменить цвет кузова раньше стоило 120к рублей — теперь цена ползет к 180к», — говорится в сообщении telegram-канала. Чтобы перекрасить деталь, придется заплатить 11 тысяч рублей вместо семи тысяч рублей ранее. Дороже на 30% станет труд маляров. Если раньше за подбор колера просили 320 рублей за 100 грамм, теперь — от 550 рублей. Один литр краски был 1200 рублей, стал — 2300 рублей, шпаклевка с 700 рублей выросла в цене до 1300 рублей, расходники — с 80 рублей до 130 рублей. Прайс на краску автомобилей растет из-за ограничения поставок в Россию. Качественную краску из Италии, Германии или США из-за параллельного импорта придется ждать полгода. Ее выбирают, в основном, владельцы авто премиум-класса. Краску можно заказать в Турции. В Россию от туда идет много паленых лакокрасочных материалов, которые по деньгам более доступные, говорится в telegram-канале. Россиянам стало дороже обслуживать и ремонтировать автомобили, сообщили в Союзе автосервисов. Стоимость услуг техобслуживания автомобилей (СТО) за 2023 год выросла на 10-25%. Старых автомобилей в стране становится все больше, и им требуется частое обслуживание.