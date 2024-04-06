Собчак: на фоне паводка в Орске появились мародеры

Жители Орска сообщают о действиях мародеров в городе. Об этом сообщил telegram-канал журналиста Ксении Собчак «Кровавая барыня».
«По словам местных, в городе начали действовать мародеры», — говорится в сообщении. По данным авторов канала, в городе возникла проблема с размещением пострадавших: в пунктах временного размещения (ПВР) не хватает раскладушек.
Они сообщили также об изъятии диванов из мебельных магазинов для устройства спальных мест. Вопрос о компенсации стоимости диванов пока остается открытым.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Оренбуржской области. Ответ ожидается.
5 апреля жители Орска вынуждены экстренно эвакуироваться из-за прорыва дамбы на реке Урал. Чтобы справиться с последствиями разгула стихии и обезопасить людей, спецслужбы направили на устранение ЧС дополнительно группы специалистов и технику.
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