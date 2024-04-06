Собчак: на фоне паводка в Орске появились мародеры

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, нижние серги, паводок, наводнение, потоп, дом, окно, режим чс
В Орске возникла проблема с размещением пострадавших Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Жители Орска сообщают о действиях мародеров в городе. Об этом сообщил telegram-канал журналиста Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«По словам местных, в городе начали действовать мародеры», — говорится в сообщении. По данным авторов канала, в городе возникла проблема с размещением пострадавших: в пунктах временного размещения (ПВР) не хватает раскладушек.

Они сообщили также об изъятии диванов из мебельных магазинов для устройства спальных мест. Вопрос о компенсации стоимости диванов пока остается открытым.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Оренбуржской области. Ответ ожидается.

5 апреля жители Орска вынуждены экстренно эвакуироваться из-за прорыва дамбы на реке Урал. Чтобы справиться с последствиями разгула стихии и обезопасить людей, спецслужбы направили на устранение ЧС дополнительно группы специалистов и технику.

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Жители Орска сообщают о действиях мародеров в городе. Об этом сообщил telegram-канал журналиста Ксении Собчак «Кровавая барыня». «По словам местных, в городе начали действовать мародеры», — говорится в сообщении. По данным авторов канала, в городе возникла проблема с размещением пострадавших: в пунктах временного размещения (ПВР) не хватает раскладушек. Они сообщили также об изъятии диванов из мебельных магазинов для устройства спальных мест. Вопрос о компенсации стоимости диванов пока остается открытым. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Оренбуржской области. Ответ ожидается. 5 апреля жители Орска вынуждены экстренно эвакуироваться из-за прорыва дамбы на реке Урал. Чтобы справиться с последствиями разгула стихии и обезопасить людей, спецслужбы направили на устранение ЧС дополнительно группы специалистов и технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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