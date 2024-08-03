Ермак пригрозил России более мощными ударами

Глава ОП Украины Ермак: ответные удары ВСУ по России будут еще мощнее
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак,  stock
Андрей Ермак заявил, что удары по российской армии станут весьма значительнее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия должна быть готова к мощным ударам со стороны ВСУ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наши удары будут становиться еще мощнее», — сообщил он в своем telegram-канале. Ермак подчеркнул, что сил у украинской армии на эти цели хватит.

Ранее помощник президента Украины выразил желание закончить конфликт с Россией «как можно скорее». Об этом также заявили некоторые украинцы. Порядка 32% украинцев согласны на территориальные уступки для завершения конфликта в стране, заявили в Киевском международном институте социологии.

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Российская армия должна быть готова к мощным ударам со стороны ВСУ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Наши удары будут становиться еще мощнее», — сообщил он в своем telegram-канале. Ермак подчеркнул, что сил у украинской армии на эти цели хватит. Ранее помощник президента Украины выразил желание закончить конфликт с Россией «как можно скорее». Об этом также заявили некоторые украинцы. Порядка 32% украинцев согласны на территориальные уступки для завершения конфликта в стране, заявили в Киевском международном институте социологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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