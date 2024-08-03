Ермак пригрозил России более мощными ударами

Андрей Ермак заявил, что удары по российской армии станут весьма значительнее
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия должна быть готова к мощным ударам со стороны ВСУ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Наши удары будут становиться еще мощнее», — сообщил он в своем
Ранее помощник президента Украины выразил желание закончить конфликт с Россией «как можно скорее». Об этом также заявили некоторые украинцы. Порядка 32% украинцев согласны на территориальные уступки для завершения конфликта в стране, заявили в Киевском международном институте социологии.
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