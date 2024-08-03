RS: увеличилась доля украинцев, готовых к переговорам с Россией

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Порядка 32% украинцев согласны на территориальные уступки для завершения конфликта в стране, заявили в Киевском международном институте социологии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине среди элиты начало меняться отношение к проведению мирных переговоров с Россией, появляются тонкие намеки на диалог. Об этом сообщает Responsible Statecraft. Так, доля украинцев, согласных на переговоры, увеличилась втрое.

«Среди украинской элиты намеки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией», — говорится в материале. Сообщается, что доля согласных на переговоры украинцев увеличилась втрое.

Так, в три раза увеличилась доля украинцев, которые готовы пойти на территориальные уступки для завершения конфликта — с 10% до 32%, говорится в опросе Киевского международного института социологии. Однако на данный момент нет согласия насчет того, как должно выглядеть завершение ситуации на Украине, но присутствует тенденция в пользу компромиссного решения, пишет Responsible Statecraft.

Ранее политолог Александр Асафов сообщил, что не Киев будет принимать решение о начале переговоров с РФ, а США или Англия. Также, по его словам, отправка оружия Украине со стороны Евросоюза может привести к их открытому столкновению с российской стороной, передает Pravda.Ru.

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На Украине среди элиты начало меняться отношение к проведению мирных переговоров с Россией, появляются тонкие намеки на диалог. Об этом сообщает Responsible Statecraft. Так, доля украинцев, согласных на переговоры, увеличилась втрое. «Среди украинской элиты намеки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией», — говорится в материале. Сообщается, что доля согласных на переговоры украинцев увеличилась втрое. Так, в три раза увеличилась доля украинцев, которые готовы пойти на территориальные уступки для завершения конфликта — с 10% до 32%, говорится в опросе Киевского международного института социологии. Однако на данный момент нет согласия насчет того, как должно выглядеть завершение ситуации на Украине, но присутствует тенденция в пользу компромиссного решения, пишет Responsible Statecraft. Ранее политолог Александр Асафов сообщил, что не Киев будет принимать решение о начале переговоров с РФ, а США или Англия. Также, по его словам, отправка оружия Украине со стороны Евросоюза может привести к их открытому столкновению с российской стороной, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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