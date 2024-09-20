20 сентября 2024

США отложат отправку новой техники ВСУ из-за дефицита

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В новый пакет помощи войдут артиллерия, системы ПВО, ракеты
В новый пакет помощи войдут артиллерия, системы ПВО, ракеты Фото:

Соединенные Штаты Америки планируют объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине на следующей неделе, но фактическая передача техники может быть отложена. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников.

«США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Украине уже на следующей неделе, но они, скорее всего, отложат отправку техники из-за дефицита запасов», — сообщает CNN. По информации телеканала, в новый пакет помощи, вероятно, войдут артиллерия, системы противовоздушной обороны и снаряды.

Ожидается, что его размер значительно превысит предыдущие пакеты, стоимость которых составляла около 200 миллионов долларов. В то же время в Конгрессе США республиканцам и демократам необходимо достичь соглашения по новому проекту бюджета до 30 сентября. В случае неудачи федеральное правительство может столкнуться с приостановкой работы в начале октября из-за «шатдауна».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты Америки планируют объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине на следующей неделе, но фактическая передача техники может быть отложена. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников. «США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Украине уже на следующей неделе, но они, скорее всего, отложат отправку техники из-за дефицита запасов», — сообщает CNN. По информации телеканала, в новый пакет помощи, вероятно, войдут артиллерия, системы противовоздушной обороны и снаряды. Ожидается, что его размер значительно превысит предыдущие пакеты, стоимость которых составляла около 200 миллионов долларов. В то же время в Конгрессе США республиканцам и демократам необходимо достичь соглашения по новому проекту бюджета до 30 сентября. В случае неудачи федеральное правительство может столкнуться с приостановкой работы в начале октября из-за «шатдауна».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...