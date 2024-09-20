США отложат отправку новой техники ВСУ из-за дефицита

Соединенные Штаты Америки планируют объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине на следующей неделе, но фактическая передача техники может быть отложена. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников.
«США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Украине уже на следующей неделе, но они, скорее всего, отложат отправку техники из-за дефицита запасов», — сообщает CNN. По информации телеканала, в новый пакет помощи, вероятно, войдут артиллерия, системы противовоздушной обороны и снаряды.
Ожидается, что его размер значительно превысит предыдущие пакеты, стоимость которых составляла около 200 миллионов долларов. В то же время в Конгрессе США республиканцам и демократам необходимо достичь соглашения по новому проекту бюджета до 30 сентября. В случае неудачи федеральное правительство может столкнуться с приостановкой работы в начале октября из-за «шатдауна».
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