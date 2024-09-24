Лукашенко заявил, что не видит причин воевать с Беларусью

Лукашенко: угрозы войны против республики не наблюдается
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Беларуси необходимо продолжать укреплять свою обороноспособность, подчеркнул Александр Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока не видит угрозы войны против республики. Об этом белорусский лидер заявил во время совещания на Обуз-Лесновском военном полигоне (Брестская область).

«Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», — цитирует агентство БелТА заявление Лукашенко. Он также отметил, что Беларусь не планирует нападать на другие страны, но должна быть готовой к отражению агрессии.

Ранее Лукашенко призвал к проведению тренировок и учений с БПЛА в условиях, приближенных к боевым. Лидер Беларуси подчеркнул важность использования беспилотных летательных аппаратов в современных военных действиях, отметив, что без них война невозможна, передает RT.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока не видит угрозы войны против республики. Об этом белорусский лидер заявил во время совещания на Обуз-Лесновском военном полигоне (Брестская область). «Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», — цитирует агентство БелТА заявление Лукашенко. Он также отметил, что Беларусь не планирует нападать на другие страны, но должна быть готовой к отражению агрессии. Ранее Лукашенко призвал к проведению тренировок и учений с БПЛА в условиях, приближенных к боевым. Лидер Беларуси подчеркнул важность использования беспилотных летательных аппаратов в современных военных действиях, отметив, что без них война невозможна, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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