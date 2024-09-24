Лукашенко заявил, что не видит причин воевать с Беларусью

Лукашенко: угрозы войны против республики не наблюдается

24 сентября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Беларуси необходимо продолжать укреплять свою обороноспособность, подчеркнул Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока не видит угрозы войны против республики. Об этом белорусский лидер заявил во время совещания на Обуз-Лесновском военном полигоне (Брестская область). «Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», — цитирует агентство БелТА заявление Лукашенко. Он также отметил, что Беларусь не планирует нападать на другие страны, но должна быть готовой к отражению агрессии. Ранее Лукашенко призвал к проведению тренировок и учений с БПЛА в условиях, приближенных к боевым. Лидер Беларуси подчеркнул важность использования беспилотных летательных аппаратов в современных военных действиях, отметив, что без них война невозможна, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока не видит угрозы войны против республики. Об этом белорусский лидер заявил во время совещания на Обуз-Лесновском военном полигоне (Брестская область). «Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», — цитирует агентство БелТА заявление Лукашенко. Он также отметил, что Беларусь не планирует нападать на другие страны, но должна быть готовой к отражению агрессии. Ранее Лукашенко призвал к проведению тренировок и учений с БПЛА в условиях, приближенных к боевым. Лидер Беларуси подчеркнул важность использования беспилотных летательных аппаратов в современных военных действиях, отметив, что без них война невозможна, передает RT.