Пожар на складе в Подмосковье потушен

МЧС ликвидировало открытый огонь на складе в подмосковье Некрасовском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Подмосковье ликвидировали открытый огонь на складе
В Подмосковье ликвидировали открытый огонь на складе Фото:
новость из сюжета
В Подмосковном поселке Некрасовский полыхает склад

Открытый огонь на складе с пластиком и стройматериалами в подмосковном поселке Некрасовский ликвидирован. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области, возгорание полностью потушено к 18:45 по московскому времени.

«На пожаре объявлена ликвидация открытого горения в 18:45 мск на площади 12 тысяч квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по Московской области. Цитата по ТАСС.

Очевидцы отмечали, что дым был заметен даже из соседних Химок. Площадь пожара достигала 15 тысяч квадратных метров, передает RT. Складское здание полностью выгорело. Крыша склада и стены почти полностью обрушились.

Пожар угрожал конному клубу «Максима Парк». Лошадей из соседнех конюшен вывели на безопасное расстояние. Как выглядит место ЧП — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Открытый огонь на складе с пластиком и стройматериалами в подмосковном поселке Некрасовский ликвидирован. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области, возгорание полностью потушено к 18:45 по московскому времени. «На пожаре объявлена ликвидация открытого горения в 18:45 мск на площади 12 тысяч квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по Московской области. Цитата по ТАСС. Очевидцы отмечали, что дым был заметен даже из соседних Химок. Площадь пожара достигала 15 тысяч квадратных метров, передает RT. Складское здание полностью выгорело. Крыша склада и стены почти полностью обрушились. Пожар угрожал конному клубу «Максима Парк». Лошадей из соседнех конюшен вывели на безопасное расстояние. Как выглядит место ЧП — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...