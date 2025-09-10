Пожар на складе в Подмосковье потушен

Открытый огонь на складе с пластиком и стройматериалами в подмосковном поселке Некрасовский ликвидирован. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области, возгорание полностью потушено к 18:45 по московскому времени.
«На пожаре объявлена ликвидация открытого горения в 18:45 мск на площади 12 тысяч квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по Московской области. Цитата по ТАСС.
Очевидцы отмечали, что дым был заметен даже из соседних Химок. Площадь пожара достигала 15 тысяч квадратных метров, передает RT. Складское здание полностью выгорело. Крыша склада и стены почти полностью обрушились.
Пожар угрожал конному клубу «Максима Парк». Лошадей из соседнех конюшен вывели на безопасное расстояние. Как выглядит место ЧП — в материале URA.RU.
