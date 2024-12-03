Марочко назвал сроки полного освобождения ЛНР от ВСУ

Российские войска в скором времени освободят ЛНР. Им осталось вытеснить ВСУ из пяти населенных пунктов. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Для полного освобождения ЛНР осталось выбить вооруженные формирования Украины из пяти населенных пунктов», — передает слова Марочко ТАСС. Он отметил, что за последний месяц российские силы значительно продвинулись и уже контролируют большую часть административной границы ЛНР.
По информации Марочко, ВС РФ осталось установить контроль над тремя населенными пунктами в Сватовском округе (Надия, Новоегоровка, Петровское), над одним в Кременском (Новолюбовка) и над Белогоровкой в Лисичанском округе. Большинство из них, по словам эксперта, значительно разрушены из-за действий украинских военных.
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