Мать Сергея Жукова экстренно госпитализирована

Мать солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова экстренно госпитализирована в одну из московских больниц. 72-летнюю женщину доставили в медучреждение с нарушением кровообращения головного мозга.
«Известный исполнитель сам доставил маму в больницу. У Лилии Жуковой диагностировали нарушение кровообращения в задних отделах головного мозга», — уточнил telegram-канал SHOT.
Как сообщало URA.RU ранее, в конце августа в Казани был экстренно госпитализирован российский певец и композитор Юрий Антонов. Артисту стало плохо за кулисами на фестивале «Новая волна» незадолго до выхода на сцену.
