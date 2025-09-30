В Москве пройдет первый Всероссийский агродиктант

В российской столице в октябре пройдет первый в стране агродиктант
В Москве состоится первый Всероссийский агродиктант, который пройдет с 8 по 12 октября в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Накануне, 2 октября, пройдет пресс-конференция, посвященная организации мероприятия.

В ходе мероприятия координатор федерального партийного проекта «Российское село» партии «Единая Россия», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, а также заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов подробно расскажут о правилах участия в агродиктанте, особенностях его проведения, площадках и заданиях. Также они расскажут о значимости этой инициативы для аграрного сектора и обеспечения продовольственной безопасности России. Информацию сообщает агентство ТАСС. 

Заявки на аккредитацию принимаются до 15:00 1 октября 2025 года. Для прохождения аккредитации необходимо направить письмо с корпоративного e-mail на адрес press-center@tass.ru на фирменном бланке редакции с указанием фамилии, имени, отчества, должности и актуальных контактных данных журналиста. Вход на конференцию возможен только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и редакционного удостоверения.

Кроме того, журналисты могут присоединиться к пресс-конференции в дистанционном формате, заполнив форму аккредитации на странице анонса в разделе «Пресс-центр» на сайте ТАСС. При регистрации необходимо указать персональный мобильный номер, к которому привязано приложение Telegram. Прямой эфир будет организован на странице анонса на сайте ТАСС, а также в официальной группе пресс-центра агентства в социальной сети «ВКонтакте».

