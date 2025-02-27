Какие реакции организма говорят о том, что стоит посетить стоматолога

У человеческого организма существует пять скрытых признаков, которые указывают на проблемы с прикусом. Среди них такие распространенные симптомы как храп и головные боли. Такого мнения придерживается и хирург-имплантолог Игорь Блюмкин.
«Здоровье полости рта играет ключевую роль в общем благополучии, и проблемы с прикусом могут существенно повлиять на качество жизни. Однако многие из нас не обращают внимания на эти скрытые признаки», — передает слова специалиста издание «Газета.ru».
Первый из таких признаков — частые головные боли, дискомфорт в области челюсти и скрежет зубов по ночам. Они могут возникать из-за неправильного смыкания зубов, вследствие чего на мышцы создается лишнее напряжение. Все это свидетельствует о проблемах с прикусом.
Второй сигнал, на который стоит обратить внимание — повышенная чувствительность зубов и стирание эмали. Это, в том числе, может происходить из-за проблем с прикусом в связи с неравномерной нагрузкой при жевании.
Щелчки во время открывания рта — также признак, который сигнализирует о необходимости посещения специалиста. Часто это сопровождается дискомфортом и проблемами с подвижностью челюсти.
Немаловажно обратить внимание и на сложности в пережевывании пищи. Из-за этого еда оказывается недостаточно мелкой фракции, заставляя желудок работать интенсивнее. А это приводит к проблемам с пищеварением. Такие проблемы также следствие неправильного прикуса.
Последний сигнал организма — проблемы со сном и храп. Неверное положение челюстей из-за прикуса сужает дыхательные пути, заставляя дышать через рот. А это осушает слизистые.
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