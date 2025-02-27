Волочкова раскрыла на что живет и сколько зарабатывает в месяц

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что зарабатывает более миллиона рублей в месяц благодаря активной работе, а именно участию в телепроектах и рекламных кампаниях. Накопленные средства она инвестирует в собственные проекты.
«Я зарабатываю деньги, чтобы нести расходы на съемки, рекламу. Телевизионные каналы платят мне хорошие гонорары, потому что я даю большие рейтинги, еще я получаю гонорары за рекламу, творческие вечера. На свои деньги я создаю свою проекты», — заявила Волочкова. Ее слова приводит Starhit.
При этом 49-летняя балерина отметила, что иногда работает себе в убыток. Тем не менее, по ее словам, она не может не танцевать, так как в настоящее время ничего не продается, и даже крупные артисты предлагают билеты на свои выступления бесплатно. Волочкова добавила, что хочет продавать свои выступления безвозмездно.
При этом она уточнила, что все поездки на Мальдивы она оплачивает сама, так как может себе это позволить. А тем кому это интересно, она порекомендовала лучше следить за своими финансами, чем считать чужие деньги.
Ранее Волочкова поделилась, что планирует потратить на свадьбу своей дочери Ариадны не менее 10 миллионов рублей. Только аренда особняка Мясникова для церемонии обойдется в около двух миллионов рублей, остальные средства пойдут на организацию банкета, свадебного торта, наряды и другие нужды, передает «Ридус».
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