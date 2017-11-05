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05 ноября 2017
21:21  05 ноября 2017 0

Убийство в Харькове связали с делом экс-депутата Госдумы Вороненкова

Вороненков Денис, вороненков денис
Мужчина был связан с убийством Дениса Вороненкова, утверждает депутатФото: Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook
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Скандал с депутатом Вороненковым
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Мужчина, которого в ночь на 5 ноября расстреляли в автомобиле в Харькове, связан с убийством бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук со ссылкой на генпрокурора Украины.

Погибшим является уроженец Барнаула Эдуард Аксельрод, передает РИА «Новости» сообщение местной полиции. «Оказывается именно через Аксельрода, больше известного, как „Эдик Лепа“, происходила связь заказчика убийства Вороненкова — российского криминального авторитета Владимира Тюрина с организатором, руководителем преступной группы исполнителей — Юрием Василенко. Похоже, что, убрав „Эдика Лепу“, заказчик таким образом пытается подчистить за собой следы», — написал Мосийчук в Facebook.

Как писало «URA.RU» ранее, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. 24 октября Генпрокуратура Украины потребовала от Москвы экстрадировать Владимира Тюрина. По версии Киева, мужчина имеет отношение к убийству бывшего депутата Госдумы.

Виктор Кудряшов
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