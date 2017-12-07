07:38 07 декабря 2017 0

Российские военные сообщили о разгроме боевиков в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ до сих пор не побеждены в зоне ответственности США в Ираке, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что заявление американских военных о якобы непобежденных террористах в Сирии являются искусственным предлогом для того, чтобы оставить свои войска на территории этой страны.

«Если ИГИЛ, как упоминает представитель Пентагона, еще где-то и не побежден, то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака. Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это „бревно“ в своем глазу», — цитирует Конашенкова «Федеральное агентство новостей».

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе в Москве заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков силами сирийской армии при поддержке ВКС России. На это представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что не согласен с сообщениями о разгроме террористов.

О разгроме ИГИЛ в Сирии ранее заявил президент России Владимир Путин во время визита в Нижний Новгород, 6 декабря. По его словам, остались только отдельные очаги сопротивления. «Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов», — цитирует президента «Российская газета».