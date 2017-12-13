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13 декабря 2017
16:27  13 декабря 2017 0

Тюменцы не торопятся на концерт мировой знаменитости

Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Теодор Курентзис — «яркая вспышка», как назвали его австрийские СМИФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Тюмени 22 декабря состоится концерт известного российского дирижера Теодора Курентзиса и оркестра MusicAeterna. За 10 дней до начала концерта более половины билетов остаются не раскупленными. Это удивляет ценителей музыки, поскольку на концерт, который пройдет 20 декабря в Перми, все 823 билета были раскуплены за два часа еще в октябре.

Валентина Иванова, заместитель директора Тюменской филармонии, где и состоится концерт, рассказала «URA.RU», что у ценителей музыки к данному мероприятию есть интерес, билеты раскупаются и рекламная кампания ведется на радио и телевидении: «Когда говорят о том, что все билеты были раскуплены за две недели и в очень короткое время, как правило, это показатель того, что стоимость билетов занижена. У нас выступлением Теодора Курентзиса интересуются не только тюменцы, но и жители других городов. Например, я знаю, что выступлением этого известного дирижера интересовались челябинцы. Они собираются приехать в Тюмень на концерт».

Рекламная кампания в Тюмени проходит в обычном режиме: запущены ролики на радио и телевидении, в городе есть баннеры и афиши о выступлении пермского дирижера. В филармонии уточнили, что концерт Теодора Курентзиса состоится обязательно и никаких предпосылок для его переноса или отмены нет.

В октябре этого года «URA.RU» писало об ажиотаже в связи с концертом Теодора Курентзиса и оркестра MusicAeterna в Перми, когда меломаны из Екатеринбурга не смогли услышать «яркую вспышку» (как назвали дирижера австрийские СМИ), поскольку все билеты были раскуплены за два часа.

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского оперного театра — один из наиболее известных и популярных дирижеров современности. Весной 2017 года Курентзис подписал контракт со знаменитым германским SWR Orchestra — он станет его главным дирижером в новом сезоне.

Наталья Двизова
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