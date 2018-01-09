08:54 09 января 2018 2

На похороны Тарабана ожидают «бандитов со всей страны» Фото: VSE42.Ru

В Новокузнецке скончался авторитет Анатолий Киндлиб, более известный как Тарабан, многие годы возглавлявший местный криминальный мир. С его смертью в городе ждут прибытия воров в законе со всей страны и передела сфер влияния.

О смерти лидера Тарабановской ОПГ написал сайт VSE42.Ru. Издание отмечает, что вместе с тем в городе ожидается осложнение криминальной обстановки. «Знакомые прислали, что умер Тарабан. Надо осторожнее быть на улицах, сейчас бандиты со всей страны едут в Новокузнецк на похороны, а потом передел власти ещё начнётся, — цитирует издание местных жителей. — А это не выборы губернатора — и перестрелки возможны, и всё такое. Короче, гулять надо осторожно».

Криминальный авторитет с девяностых передвигался в инвалидном кресле после полученного ранения в позвоночник. Тем не менее в 2012 году его начали судить по обвинению в вымогательстве денег у бизнесмена. Первоначально мужчину оправдали, но в 2017 году дело было направлено на повторное рассмотрение. До нового приговора, который был должен состояться уже в январе, Тарабан не дожил.

Ранее эксперты предрекли, что в 2018 году в России начнется крупная война между криминальными авторитетами. С одной стороны, после ареста Шакро Молодого появилась необходимость определить, кто вместо него станет главным вором в законе. С другой — на свободу выходит несколько авторитетов, что должно повлечь за собой передел сфер влияния.