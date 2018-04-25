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25 апреля 2018
13:24  25 апреля 2018 1

Уральскому летчику из училища пилота разбившегося Ан-148 отказали в праве на профессию

После крушения Ан-148 у Росавиации к «ЧелАвиа» пристальное вниманиеФото: aviaforum.ru
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Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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В Свердловском областном суде рассматривалась апелляция выпускника частного Челябинского летного училища гражданской авиации Павла Семченко. Пилот пытался доказать свое право летать, но безуспешно. «В апелляционной инстанции оставили в силе решение Орджоникидзевского районного суда», — сообщили «URA.RU» в Свердловском областном суде.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Павел Семченко и несколько его товарищей пытались отстоять свое право летать. Росавиация аннулировала диплом на том основании, что в нем неправильная запись. «Сначала возникла претензия к записи, так как она, по их мнению, не отражает, по какой программе готовился пилот. После того, как была сделана новая запись, выдвинули претензией то, что диплом новый, а у учебного центра на этот момент уже нет сертификации. А то, что во вкладыше сказано, что, когда я учился, сертификат был, игнорируется», — рассказал «URA.RU» выпускник «ЧелАвиа» Павел Семченко.

В суд Семченко представил письмо Росавиации, согласно которому училищу не нужно заново получать сертификат АУЦ при смене названия. В самом ведомстве об этом документе стараются не вспоминать, в суде он также не помог.

О «ЧелАвиа» стали много говорить после того, как выяснилось, что второй пилот разбившегося под Москвой Ан-148 Сергей Гамбарян закончил десятимесячные курсы именно в Челябинске. Росавиация объявила войну частным учебным заведениям, готовящим пилотов. Уже отозваны порядка 500 дипломов летчиков коммерческой авиации с разным стажем и опытом.

Александр Лукманов
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