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Гуляющие по Тюмени «Иванушки International» шокировали горожан

Вадим Бегун
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 11:39
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Андрей Григорьев-Аполлонов пообщался с клиентами компанииФото: Андрей Григорьев-Аполлонов, Instagram

Группа Иванушки International побывала в офисе компании «Этажи». Клиенты были в шоке, увидев российских поп-звезд, рассказал корреспонденту «URA.RU» директор агентства недвижимости Ильдар Хусаинов.

«Коллектив приезжал на празднование дня рождения „Тюмень Сити молл“. После мероприятия мы вместе пообедали и пообщались. Я пригласил их в свой офис, они согласились. Андрей Григорьев-Аполлонов подошел к паре наших клиентов и поговорил с ними. Представляете, он пришел квартиру покупать, а тут Иванушки ходят», — говорит Хусаинов.

Также он рассказал, что назвал свою компанию «Этажи» в честь одноименной песни Иванушек International. «В следующем году агентству будет 20 лет, мы предварительно договорились, что группа выступит на дне рождения».

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