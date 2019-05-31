Россия предложила Японии отменить визы

Сергей Лавров надеется на продолжение диалога с Японией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Японии Таро Коно предложил перейти к полному безвизовому режиму.

«Мы напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями», — приводит слова Лаврова RT. Он отметил, что надеется на продолжение диалога. Японская сторона пока что не ответила на предложение.

Во время переговоров обсуждались проблемы мирного договора между двумя странами. Помимо этого были затронуты вопросы о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Также на встрече был согласован график встреч по мирному договору, сообщает «Пятый канал».