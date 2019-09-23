Путин объявил благодарность уральскому прокурору, которого сам же уволил

Павла Кукушкина отметили за «многолетнюю добросовестную работу»
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность «за многолетнюю добросовестную работу» бывшему главе Уральской транспортной прокуратуры Павлу Кукушкину. Соответствующий указ главы государства появился на портале правовой информации.
«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Кукушкину Павлу Павловичу», — говорится в документе.
В начале июня Путин освободил Кукушкина от должности Уральского транспортного прокурора. Причины этого решения официально не назывались. Прокуратурой Кукушкин руководил с момента ее создания в 2007 году. На его место временно пришел заместитель транспортного прокурора Сергей Забелов.