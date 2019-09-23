Путин объявил благодарность уральскому прокурору, которого сам же уволил

Павла Кукушкина отметили за «многолетнюю добросовестную работу» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность «за многолетнюю добросовестную работу» бывшему главе Уральской транспортной прокуратуры Павлу Кукушкину. Соответствующий указ главы государства появился на портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Кукушкину Павлу Павловичу», — говорится в документе.

В начале июня Путин освободил Кукушкина от должности Уральского транспортного прокурора. Причины этого решения официально не назывались. Прокуратурой Кукушкин руководил с момента ее создания в 2007 году. На его место временно пришел заместитель транспортного прокурора Сергей Забелов.