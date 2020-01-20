В России сменится генпрокурор Фото: Софья Сандурская © URA.RU

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Главные новости понедельника, 20 января:

Юрий Чайка уходит с поста генпрокурора на другую работу. Его отставка — полностью решение президента Путина, который уже внес другую кандидатуру на пост генпрокурора. Чайку сменит замглавы СКР Игорь Краснов. Источник «URA.RU» в органах утверждает, что будущий генпрокурор входит в ближний круг главы СКР Александра Бастрыкина. И вообще назначение Краснова является символичным. Мы выяснили, чем до этого занимался замглавы Следственного комитета.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к российской Конституции. Президент уже утвердил состав рабочей группы по подготовке изменений и, как утверждает инсайдер, для работа над нововведениями в главный документ страны пойдет по особому графику. Кроме того, пресс-секретарь Путина сделал важные заявления о реформах Конституции и власти.

В пермском хостеле прорвало трубу отопления и отель залило кипятком. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще пятеро получили сильные ожоги. После этого пермские власти ввели режим ЧС. Из-за прорыва трубы без тепла остались жилые дома, детский сад и больница. Позже выяснилось, что хостел и так собирались закрыть. Кадры из затопленного кипятком отеля опубликовал СК.

Депутаты придумали, как помочь россиянам не переплачивать за ЖКХ. Граждан хотят освободить от банковской комиссии. По словам депутатов, законопроект поможет одиноким пенсионерам и малообеспеченным семьям. При этом банки не ощутят ущерба.

В Госдуме РФ предложили списать долги с молодых семей. Правда пока только в Москве. Депутаты хотят провести эксперимент и посмотреть, облегчит ли мера жизнь россиян.

«Аэрофлот» чуть не погубил очередного хвостатого пассажира. Пес Марвел летел в багаже из Перми в Берлин с пересадкой в Москве. Но в столице пса забыли перенести в другой самолет. Его доставили к хозяйке только через три дня. Марвел был голоден и обезвожен. Теперь хозяйка пса требует изменить правила перевозки животных.