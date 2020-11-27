Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса

Легкие можно восстанавливать с помощью специального массажа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Специальный массаж поможет восстановить легкие после коронавируса. С таким заявлением выступил заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

«Есть виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию именно с этой инфекцией. Уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких», — рассказал Кабычкин радио Sputnik. Массаж, по словам медика, увеличивает содержание кислорода в крови.

Для достижения максимального эффекта массаж нужно подбирать в зависимости от степени поражения легких и сочетать его с другими видами лечения, отметил Кабычкин. Однако все процедуры должны проводить после консультаций со специалистом, подчеркнул он.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский назвал поражения легких самым страшным последствием коронавируса. Восстановление, по словам ученого, может быть долгим и сопровождаться одышкой и неприятными ощущениями.