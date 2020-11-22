22 ноября 2020

Вирусолог предупредил о страшном последствии коронавируса

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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
В случае существенного поражения легких, у человека «будет долгая одышка и прочие неприятные эффекты», включая гипоксию — недостаток кислорода, объяснил вирусолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Самые страшные последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с поражением легких. Об этом журналистам рассказал профессор МГУ имени Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский.

По его словам, на восстановление легких может понадобиться время, в течение которого пациент будет испытывать неприятные ощущения. «Если случится существенное поражение легких, значит, будет довольно долгая одышка и прочие неприятные эффекты, гипоксия (недостаток кислорода)», — цитирует ученого Lenta.ru.

При этом вирусолог считает, что последствия коронавируса на дыхательную систему скорее всего обратимы. Аграновский также поставил под сомнение домыслы о том, что инфекция поражает другие органы. Такие выводы, как утверждает профессор, можно делать только после предъявления научных доказательств.

Полное восстановление организма после коронавируса займет два-три месяца, заявил ранее директор сервиса «Сбер Здоровье» Владислав Мохамед Али. Он уточнил, что это возможно при условии, если пациент проходит непрерывную реабилитацию. Ускорить процесс можно с помощью дыхательной гимнастики. Также помогут дыхательные тренажеры и ингаляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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