Алиев назвал плюс для Армении от нового коридора в Карабахе

Азербайджан предложил выгодное сотрудничество Армении и еще трем странам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Коридор безопасности между Нахичеванью и западными частями Азербайджана, к которому подключены Турция, Россия и Иран, будет также выгоден Армении. Она может подключиться к нему, заявил журналистам глава Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества», — приводит слова Алиева РБК.

Глава Азербайджана утверждает, что уже рассказал о своей инициативе президентам России и Турции. И российский лидер Владимир Путин, и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган поддержали идею. Алиев также отметил, что потребуется все-таки два коридора. Один обеспечит вывод Нахичевана из окружения, второй создаст новый путь для транспорта.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября после взаимных обвинений Армении и Азербайджана в обстрелах. Турция даже была готова направить войска в помощь одной из сторон, пишет телеканал 360. Однако уже в ноябре, при содействии России, странам удалось договориться о прекращении боевых действий, напоминает агентство Nation news.