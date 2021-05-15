15 мая 2021

Доктор Мясников назвал частую ошибку при измерении давления

© Служба новостей «URA.RU»
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Не стоит часто измерять давление, считает телеврач Фото:

Многие люди измеряют давление по несколько раз в день. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что это ошибка и в этом нет необходимости.

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия-1». Телеведущий отметил, что разовые подъемы давления в течение дня нормальны, если устойчивый показатель достигает 150 миллиметров ртутного столба, пишут argumenti.ru.

Эксперт порекомендовал во время разовых скачков давления использовать суточное мониторирование кардиограммы, но не чаще трех раз в месяц. По словам Мясникова, ночью давление должно быть ниже, чем днем.

Ранее Мясников назвал ошибки при повышенном давлении. Пациентам с гипертонией врач рекомендует следить за количеством соли в рационе. Мясников отметил, что повышенное давление не стоит считать нормой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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