Доктор Мясников назвал частую ошибку при измерении давления

Не стоит часто измерять давление, считает телеврач Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Многие люди измеряют давление по несколько раз в день. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что это ошибка и в этом нет необходимости.

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия-1». Телеведущий отметил, что разовые подъемы давления в течение дня нормальны, если устойчивый показатель достигает 150 миллиметров ртутного столба, пишут argumenti.ru.

Эксперт порекомендовал во время разовых скачков давления использовать суточное мониторирование кардиограммы, но не чаще трех раз в месяц. По словам Мясникова, ночью давление должно быть ниже, чем днем.

Ранее Мясников назвал ошибки при повышенном давлении. Пациентам с гипертонией врач рекомендует следить за количеством соли в рационе. Мясников отметил, что повышенное давление не стоит считать нормой.