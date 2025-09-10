Жена пловца Свечникова обвинила организаторов заплыва в Босфоре

Супруга пропавшего российского пловца Николая Свечникова Антонина предъявила претензии организаторам международного заплыва через пролив Босфор. Женщина обвинила их в исчезновении спортсмена, указав на серьезные нарушения в организации поисковых работ.
«Мы потеряли драгоценное время, которое могло бы быть использовано для спасения супруга, поскольку каждая секунда в воде имеет решающее значение», — передает слова Антонины 360.ru. Она добавила, что спасатели не расширили зону поиска, что нарушило все необходимые нормы.
Родственники пропавшего пловца планируют подать судебный иск против организаторов мероприятия. По данным источников, Антонина Свечникова совместно с адвокатом готовит судебное разбирательство, требуя привлечения к ответственности за недостаточные меры безопасности и задержку в начале поисковых операций. Отмечается, что на текущий момент поиски 29-летнего спортсмена, пропавшего 24 августа, продолжаются, но результатов пока не принесли.
