В мэрии ХМАО назначили нового руководителя из областной думы

В Ханты-Мансийске на должность начальника управления общественных связей назначили Лилию Гирш. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Ранее Гирш работала помощником вице-спикера Тюменской областной думы Геннадия Корепанова, который скончался в этом месяце.
«Теперь Гирш — начальник управления общественных связей. Ее задача как руководителя — выстроить отношения с общественными организациями, НКО, работа с грантами и сопутствующими проектами. Несмотря на структуру, связи со СМИ в обязанности управления не входят», — сказали в администрации.
Источник агентства рассказал, что Гирш и сама пыталась стать депутатом Тюменской областной думы, однако не смогла одержать победу на минувших выборах. «В коллективе считают, что Гирш на эту должность прошла по рекомендации друзей из облдумы», — сказал источник.
Бывший начальник Гирш Геннадий Корепанов скончался на 74-м году жизни в ноябре этого года. В областной думе он был инициатором создания Кодекса Тюменской области об административной ответственности. При его участии в программу «Сотрудничество» было внесено строительство дороги Тюмень—Нижняя Тавда—Междуреченский.
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