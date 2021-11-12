В мэрии ХМАО назначили нового руководителя из областной думы

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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки
Начальником управления общественных связей в Ханты-Мансийске назначили Лилию Гирш Фото:

В Ханты-Мансийске на должность начальника управления общественных связей назначили Лилию Гирш. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Ранее Гирш работала помощником вице-спикера Тюменской областной думы Геннадия Корепанова, который скончался в этом месяце.

«Теперь Гирш — начальник управления общественных связей. Ее задача как руководителя — выстроить отношения с общественными организациями, НКО, работа с грантами и сопутствующими проектами. Несмотря на структуру, связи со СМИ в обязанности управления не входят», — сказали в администрации.

Источник агентства рассказал, что Гирш и сама пыталась стать депутатом Тюменской областной думы, однако не смогла одержать победу на минувших выборах. «В коллективе считают, что Гирш на эту должность прошла по рекомендации друзей из облдумы», — сказал источник.

Бывший начальник Гирш Геннадий Корепанов скончался на 74-м году жизни в ноябре этого года. В областной думе он был инициатором создания Кодекса Тюменской области об административной ответственности. При его участии в программу «Сотрудничество» было внесено строительство дороги Тюмень—Нижняя Тавда—Междуреченский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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