В пресс-центре челябинского главка полиции сменился руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГУ МВД Челябинской области. Челябинск., табличка, гу мвд челябинской области
В ГУ МВД сменился начальник по связям со СМИ Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области возглавила подполковник внутренней службы Елена Епимахова. Ранее она руководила отделением информации и общественных связей Управления МВД на транспорте в УрФО в Екатеринбурге. Информацию о переводе в Челябинск URA.RU подтвердила Епимахова.

«Я сейчас работаю в статусе врио руководителя. Жду назначения», — пояснила Епимахова.

Прежний руководитель пресс-центра ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк перешла на службу в другую структуру главка. До работы в Екатеринбурге Епимахова возглавляла пресс-службу Южно-Уральского ЛУВД на транспорте в Челябинске.

Смена руководителя пресс-центра челябинского главка произошла через 2,5 месяца после смены начальника ведомства. С 10 января ГУ МВД по Челябинской области руководит генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области возглавила подполковник внутренней службы Елена Епимахова. Ранее она руководила отделением информации и общественных связей Управления МВД на транспорте в УрФО в Екатеринбурге. Информацию о переводе в Челябинск URA.RU подтвердила Епимахова. «Я сейчас работаю в статусе врио руководителя. Жду назначения», — пояснила Епимахова. Прежний руководитель пресс-центра ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк перешла на службу в другую структуру главка. До работы в Екатеринбурге Епимахова возглавляла пресс-службу Южно-Уральского ЛУВД на транспорте в Челябинске. Смена руководителя пресс-центра челябинского главка произошла через 2,5 месяца после смены начальника ведомства. С 10 января ГУ МВД по Челябинской области руководит генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...