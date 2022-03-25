В пресс-центре челябинского главка полиции сменился руководитель

Пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области возглавила подполковник внутренней службы Елена Епимахова. Ранее она руководила отделением информации и общественных связей Управления МВД на транспорте в УрФО в Екатеринбурге. Информацию о переводе в Челябинск URA.RU подтвердила Епимахова.
«Я сейчас работаю в статусе врио руководителя. Жду назначения», — пояснила Епимахова.
Прежний руководитель пресс-центра ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк перешла на службу в другую структуру главка. До работы в Екатеринбурге Епимахова возглавляла пресс-службу Южно-Уральского ЛУВД на транспорте в Челябинске.
Смена руководителя пресс-центра челябинского главка произошла через 2,5 месяца после смены начальника ведомства. С 10 января ГУ МВД по Челябинской области руководит генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.
Пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области возглавила подполковник внутренней службы Елена Епимахова. Ранее она руководила отделением информации и общественных связей Управления МВД на транспорте в УрФО в Екатеринбурге. Информацию о переводе в Челябинск URA.RU подтвердила Епимахова. «Я сейчас работаю в статусе врио руководителя. Жду назначения», — пояснила Епимахова. Прежний руководитель пресс-центра ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк перешла на службу в другую структуру главка. До работы в Екатеринбурге Епимахова возглавляла пресс-службу Южно-Уральского ЛУВД на транспорте в Челябинске. Смена руководителя пресс-центра челябинского главка произошла через 2,5 месяца после смены начальника ведомства. С 10 января ГУ МВД по Челябинской области руководит генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.