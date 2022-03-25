В пресс-центре челябинского главка полиции сменился руководитель

25 марта 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

В ГУ МВД сменился начальник по связям со СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области возглавила подполковник внутренней службы Елена Епимахова. Ранее она руководила отделением информации и общественных связей Управления МВД на транспорте в УрФО в Екатеринбурге. Информацию о переводе в Челябинск URA.RU подтвердила Епимахова. «Я сейчас работаю в статусе врио руководителя. Жду назначения», — пояснила Епимахова. Прежний руководитель пресс-центра ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк перешла на службу в другую структуру главка. До работы в Екатеринбурге Епимахова возглавляла пресс-службу Южно-Уральского ЛУВД на транспорте в Челябинске. Смена руководителя пресс-центра челябинского главка произошла через 2,5 месяца после смены начальника ведомства. С 10 января ГУ МВД по Челябинской области руководит генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области возглавила подполковник внутренней службы Елена Епимахова. Ранее она руководила отделением информации и общественных связей Управления МВД на транспорте в УрФО в Екатеринбурге. Информацию о переводе в Челябинск URA.RU подтвердила Епимахова. «Я сейчас работаю в статусе врио руководителя. Жду назначения», — пояснила Епимахова. Прежний руководитель пресс-центра ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк перешла на службу в другую структуру главка. До работы в Екатеринбурге Епимахова возглавляла пресс-службу Южно-Уральского ЛУВД на транспорте в Челябинске. Смена руководителя пресс-центра челябинского главка произошла через 2,5 месяца после смены начальника ведомства. С 10 января ГУ МВД по Челябинской области руководит генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.