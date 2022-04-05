В Минтрансе нашли способ восстановить перелеты в Турцию

06 апреля 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Турецкие рейсы «Аэрофлота» и «Победы» могут отдать компаниям с Superjet 100 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турецкие рейсы «Аэрофлота», «Победы» и ряда других перевозчиков могут отдать авиакомпаниям, владеющим самолетами Superjet 100. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минтранса к авиавластям Турции. Сообщается, что такая мера необходима для поддержания мобильности россиян и сохранения воздушных коридоров в период западных санкций. «Минтранс России обратился к авиавластям Турции с просьбой поддержать планы перераспределить назначения на выполнение рейсов в эту страну между перевозчиками из РФ. Такое перераспределение нужно для поддержания мобильности россиян и сохранения воздушных коридоров между Россией и иностранными государствами в период ограничительных мер западных стран», — передает издание содержание письма главы департамента госполитики в области гражданской авиации Светланы Петровой. В документе предложено передать рейсы от лоукостера «Победа» авиакомпании «Ираэро». Разрешения на полеты Nordwind, «Аэрофлота» и Utair авиавласти России хотят отдать Red Wings. «Азимуту» предложено передать допуски Nordwind и Azur Air: 21 частоту в неделю на маршруте Минеральные Воды — Стамбул и семь частот Минводы-Анталья. Разрешения на полеты из Сочи в Анталью и Стамбул может получить Россия вместо «Ижавиа» и «Уральских авиалиний». 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ страны Запада ввели жесткие санкции, в том числе страны Евросоюза запретили российским самолетам летать в европейском небе. Росавиация ответила встречным закрытием воздушного пространства РФ для 36 стран. Позднее ведомство утвердило временный алгоритм, позволяющий перевозчикам передавать допуск к выполнению международных воздушных перевозок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Турецкие рейсы «Аэрофлота», «Победы» и ряда других перевозчиков могут отдать авиакомпаниям, владеющим самолетами Superjet 100. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минтранса к авиавластям Турции. Сообщается, что такая мера необходима для поддержания мобильности россиян и сохранения воздушных коридоров в период западных санкций. «Минтранс России обратился к авиавластям Турции с просьбой поддержать планы перераспределить назначения на выполнение рейсов в эту страну между перевозчиками из РФ. Такое перераспределение нужно для поддержания мобильности россиян и сохранения воздушных коридоров между Россией и иностранными государствами в период ограничительных мер западных стран», — передает издание содержание письма главы департамента госполитики в области гражданской авиации Светланы Петровой. В документе предложено передать рейсы от лоукостера «Победа» авиакомпании «Ираэро». Разрешения на полеты Nordwind, «Аэрофлота» и Utair авиавласти России хотят отдать Red Wings. «Азимуту» предложено передать допуски Nordwind и Azur Air: 21 частоту в неделю на маршруте Минеральные Воды — Стамбул и семь частот Минводы-Анталья. Разрешения на полеты из Сочи в Анталью и Стамбул может получить Россия вместо «Ижавиа» и «Уральских авиалиний». 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ страны Запада ввели жесткие санкции, в том числе страны Евросоюза запретили российским самолетам летать в европейском небе. Росавиация ответила встречным закрытием воздушного пространства РФ для 36 стран. Позднее ведомство утвердило временный алгоритм, позволяющий перевозчикам передавать допуск к выполнению международных воздушных перевозок.