В кафе Канады произошла перестрелка, есть раненые

Стрельба в Starbucks в Канаде: 1 погиб, 2 пострадавших
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перестрелка в кофейне Starbucks в Канаде: один погибший, двое раненых
Перестрелка в кофейне Starbucks в Канаде: один погибший, двое раненых Фото:

В кофейне Starbucks в канадском городе Лаваль произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. Полиция связывает инцидент с деятельностью преступных группировок, сообщают канадские СМИ.

«Полиция Лаваля ведет расследование стрельбы в кофейне Starbucks,в результате которой несколько человек пострадали», — сообщает телеканал CTV. По данным телеканала, все произошло в загруженном торговом районе рядом с шоссе. На место происшествия немедленно прибыли полицейские подразделения.

Пресс-секретарь полиции Лоран Арсено попросил жителей избегать посещения района, где располагается кофейня. Полиция продолжает расследование, хотя непосредственной угрозы для жизни граждан больше нет. Власти предварительно связывают стрельбу с деятельностью преступных организаций. Кофейня расположена в оживленном торговом районе, что усилило общественный резонанс от произошедшего.

В утренние часы 1 октября в северной части Мюнхена были зафиксированы взрывы. Согласно предварительной информации, на месте происшествия найдены тела двух мужчин, при этом у одного из них обнаружены огнестрельные ранения. По основной версии следствия, один из погибших установил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и совершил самоубийство. Территория вокруг инцидента окружена полицией, жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения данного района. Что известно — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В кофейне Starbucks в канадском городе Лаваль произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. Полиция связывает инцидент с деятельностью преступных группировок, сообщают канадские СМИ. «Полиция Лаваля ведет расследование стрельбы в кофейне Starbucks,в результате которой несколько человек пострадали», — сообщает телеканал CTV. По данным телеканала, все произошло в загруженном торговом районе рядом с шоссе. На место происшествия немедленно прибыли полицейские подразделения. Пресс-секретарь полиции Лоран Арсено попросил жителей избегать посещения района, где располагается кофейня. Полиция продолжает расследование, хотя непосредственной угрозы для жизни граждан больше нет. Власти предварительно связывают стрельбу с деятельностью преступных организаций. Кофейня расположена в оживленном торговом районе, что усилило общественный резонанс от произошедшего. В утренние часы 1 октября в северной части Мюнхена были зафиксированы взрывы. Согласно предварительной информации, на месте происшествия найдены тела двух мужчин, при этом у одного из них обнаружены огнестрельные ранения. По основной версии следствия, один из погибших установил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и совершил самоубийство. Территория вокруг инцидента окружена полицией, жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения данного района. Что известно — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...