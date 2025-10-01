ТАСС: в Донецке работает система ПВО

В Донецке вечером 1 октября прогремели несколько взрывов, в городе была активирована система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС. По его данным, наиболее сильные взрывы зафиксированы в центре города, а также в Киевском и Буденновском районах.
«Несколько взрывов прогремело в Донецке, работает система противовоздушной обороны», — передает журналист агентства. Официальных комментариев от местных властей или силовых структур на данный момент не поступало.
По данным журналистов, в результате инцидента некоторые районы города временно остались без электроснабжения и мобильной связи. Жители сообщают о затрудненном движении транспорта в центральной части Донецка и усиленном присутствии оперативных служб на улицах.
