Раскольники из ПЦУ захватили очередной храм на западе Украины

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Керстенцы Черновицкой области. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). По их данным, речь идет о храме, который ранее пытались передать в юрисдикцию ПЦУ вопреки воле прихожан.
«Представители 29 сентября ПЦУ при поддержке полиции захватили храм УПЦ в селе Керстенцы. Прихожане выступили против передачи еще в феврале, но их мнение снова проигнорировали», — заявили в Союзе православных журналистов. Там подчеркнули, что попытки захвата происходили уже ранее, однако окончательно храм был взят под контроль сторонниками ПЦУ только сейчас.
Первая попытка захвата состоялась еще в начале августа, но тогда прихожанам удалось отстоять храм. После вступления в силу закона о запрете деятельности канонической УПЦ, давление на религиозные общины усилилось.
Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами, сторонники ПЦУ при административной поддержке силой занимают культовые здания и нападают на священнослужителей. Несмотря на это, по данным Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, численность прихожан УПЦ в стране по-прежнему оценивается не менее чем в 5–6 млн человек. Ранее на Украине подали иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ, передает 360.RU. В МИД РФ также называли уничтожение УПЦ на Украине «обеснованием», сообщает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.